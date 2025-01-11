جديد مسابقة التوظيف في سوناطراك

كشفت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" أن الإعلان الرسمي عن نتائج المسابقة الوطنية المفتوحة، يكون في غضون منتصف شهر مارس القادم، مشيرة إلى أن هذه "المسابقة جرت في ظروف تنظيمية ولوجستية سلسة وجيدة، ولم يتم تسجيل خلالها ما يخل بمجريات الامتحانات".

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه سيتم التصريح بهويات المترشحين المتفوقين لشغل 6000 منصب عمل في مختلف الشعب التي تم إدراجها في هذه المسابقة، وهي الحفر البترولي، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وإنتاج الآبار، المكامن، مخبر تحاليل المحروقات، الطاقات المتجددة، الهيدروجين، نقل المحروقات، هندسة الغاز، الآليات، الميكانيك الصناعية، الكهرباء الصناعية، التكرير والبتروكيماويات، تسويق المحروقات، الصحة والسلامة والبيئة، الاقتصاد البترولي، الذكاء الاصطناعي والإعلام الآلي".

وأضاف البيان، "أن هذه المسابقة عرفت إقبالا جد معتبر من الحائزين على الشهادات الجامعية والأكاديمية، حيث إنه من أصل 223318 مرشحا مسجلا في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة، تم تسجيل حضور 180138 متسابقا في مختلف الشعب بمراكز الامتحانات، عبر الولايات التي احتضنت هذه المسابقة، ألا وهي: أدرار، البويرة، الأغواط، تامنغست، الجزائر، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، ورڤلة ووهران، ما يعادل نسبة مشاركة تقدر بـ80,66 %".

وبقصد الحفاظ على مصداقية هذه المسابقة وإضفاء الشفافية على جميع المراحل التي تمر بها، قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، أوضح مجمع سوناطراك أن "عملية تشفير أوراق الامتحانات ستنطلق بتاريخ 26 جانفي 2025، على أن تنطلق عمليات تصحيح أوراق الممتحنين الذين توفرت فيهم شروط المسابقة في الـ2 من فيفري 2025، والتي ستدوم شهرا كاملا، نظرا للعدد المعتبر من الممتحنين".

للتذكير، سيتم توجيه الناجحين بصفة تدريجية لشغل مناصب عملهم على مستوى الوحدات والمنشآت الإنتاجية لسوناطراك عبر ربوع الوطن، وفق الاحتياجات المسجلة.



