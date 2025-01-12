أبو عبيدة يكشف خسائر الصهاينة خلال الـ72 ساعة الأخيرة

أفاد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس")، اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الصهيوني مني بخسائر فادحة بفعل ضربات المقاومين، مؤكدا أن الأخير "سيندحر عن شمال قطاع غزة خائبا يجر أذيال الخزي".

وقال أبو عبيدة، في تصريح صحفي، إنه "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمالي قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت، خلال الساعات الـ72 الأخيرة، أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

وأضاف أبو عبيدة بالقول: "نؤكد أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".

وقد خلّف عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر على شمال القطاع منذ 100 يوم، 5 آلاف شهيد ومفقود و9500 جريح يعانون من إصابات بعضها خطير ومزمن، فيما اعتقل 2600 شخص بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية، حسب ما أعلن عنه مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ465 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، في وقت يمنع فيه دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وقد خلّف العدوان، منذ أكتوبر 2023، أكثر من 156 ألفا و200 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ.