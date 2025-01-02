4 إسبانيين يتوجهون إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين

نشر صانع المحتوى والمؤثر السعودي، عبد الرحمن المطيري، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق رحلة 4 حجاج (إسبانيان ومغربي وموريتاني)، يستقلون الخيل، متجهين من إسبانيا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، والذي من المتوقع أن يكون موعدها خلال العام الجاري في شهر جوان المقبل.

وحسب الفيديو، المطيري خلال وجوده داخل سيارته صادف الحجاج، فتوجه نحوهم، وسألهم عن تفاصيل رحلتهم، فأوضحوا أنهم استقلوا الخيل متجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مؤكدين أن المسافة التي من المفترض أن يقطعوها تصل إلى 8000 كيلومتر.

وأكد الحجاج أن واحدا منهم اعتنق الإسلام حديثا، وهو صاحب فكرة التوجه إلى مكة باستخدام الخيل، وذلك أسوة بأجداده الأندلسيين، كما لفتوا إلى أنهم يصطحبون سيارة صغيرة تحمل أمتعتهم وزاد رحلتهم. وذكر الحجاج أنهم حتى الآن استغرقوا من وقت الرحلة شهرين، ومتبقي 5 أشهر فقط، إذ انطلقوا من أقدم مسجد في إسبانيا.

وانقسمت آراء رواد التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين، إذ قال أحدهم إن الدين يُسر وليس عسرا ولا داعي للتعرض لكل هذه المشقة، في الوقت الذي أوضح آخرون أن هذا يُعد "الحج الحقيقي"، وأنهم سينالون مقابل كل خطوة ساروا فيها الكثير من الحسنات.