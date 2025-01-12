اجتماع رفيع المستوى بين "سوناطراك" و"مداد" السعودية

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الإثنين، لقاء عمل رفيع المستوى مع نظيره من الشركة السعودية مداد للطاقة-شمال إفريقيا، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، في إطار التحضيرات لإبرام عقد بين الطرفين خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2025.

وجاء في بيان لسوناطراك أن هذا الاجتماع الذي جرى بمقر المديرية العامة للمجمع العمومي شكل "فرصة لإجراء مناقشات معمقة تمهيدا لإبرام عقد بين الطرفين، لاستغلال موارد المحروقات في المنطقة المحددة ذات الاهتمام بإليزي جنوب".

ويهدف هذا العقد الذي سيتم توقيعه خلال السداسي الأول من هذه السنة بين سوناطراك والشركة السعودية "إلى تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعة بمنطقة إليزي جنوب حسب نظام الوتيرة السريعة، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز هذا التعاون الثنائي في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات، بالإضافة إلى تطوير مجالات أخرى تشمل سلسلة قيم النفط والغاز"، يضيف البيان ذاته.

يذكر أن الشيخ العيبان يقوم بزيارة إلى الجزائر رفقة وفد رفيع المستوى من شركة مداد للطاقة-شمال إفريقيا، وهذا في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع مع سوناطراك بتاريخ 4 مارس 2024.