أولمبي الشلف يدعم صفوفه بلاعب دولي

أعلن نادي أولمبي الشلف، اليوم الإثنين، عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب ما نشر النادي على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" فإن الدولي الليبيري، إدوارد ليدلوم، وقع في صفوف "أسود الونشريس" بصفة رسمية وتحصلت إدارة الفريق على ورقة خروجه الدولية .

وشارك المستقدم الجديد خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 رفقة منتخب ليبيريا ضمن المجموعة الخامسة التي تصدرها المنتخب الوطني، حيث واجه المهاجم، الذي ينشط في منصبي الجناح الأيسر والأيمن، رفقاء محرز في لقاء العودة شهر نوفمبر الفارط بملعب المجاهد الراحل، حسين أيت أحمد، في تيزي وزو.

وأنهى أشبال المدرب سمير زاوي مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى برصيد 20 نقطة، ويتمركزون في المرتبة السابعة مؤقتا في انتظار تسوية الرزنامة.