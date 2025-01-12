رئيس حكومة جديد في لبنان

قالت مصادر سياسية لوكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، إن القاضي اللبناني نواف سلام حصل على تأييد عدد كاف من المشرعين لاختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.

وانتهت قبل ظهر اليوم الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون لتكليف شخصية بتشكيل أول حكومة في عهده.

ومطلوب من رئيس الجمهورية تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.

وحسب قناة "الجزيرة" حصل نواف سلام على تأييد 73 نائبا، مقابل تأييد 9 آخرين لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ويعتبر تعيين رئيس وزراء في لبنان الخطوة التالية في تشكيل إدارة جديدة بعد انتخاب عون لرئاسة الجمهورية.

ويرأس نواف سلام محكمة العدل الدولية منذ فيفري الماضي، وقد شغل سابقا منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة.