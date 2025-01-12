صادي يشيد بمبادرة "سونلغاز"

أشاد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، وليد صادي، بمبادرة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) التي أطلقت أول أكاديمية لكرة القدم في ولاية ورقلة.

واعتبر صادي، حسب بيان "الفاف"، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع يمثل "فضاءً للرياضيين الشباب الموهوبين بمنطقة الجنوب الجزائري الكبير لتطوير مهاراتهم، من خلال تكوين عالي الجودة ومرافقة بيداغوجية".

كما عبر رئيس "الفاف" –وفق ذات البيان- عن "امتنانه لمجمع سونلغاز لدعمه الحركة الرياضية الوطنية وحرصه على النهوض بالرياضة الأكثر شعبية في الجزائر. ويأمل في تعميم المبادرة من طرف مؤسسات أخرى بما يعود بالنفع على كرة القدم الجزائرية".

وتمنى صادي لهذه الأكاديمية نجاحا مستداما يضمن تطورها وازدهارها.