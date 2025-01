Sadi salue l’initiative de Sonelgaz

Le Président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid SADI a tenu à saluer chaleureusement l’initiative de la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) de lancer la première Académie de football dans la wilaya de Ouargla.

« Un projet qui offrira aux jeunes talents sportifs dans la région du grand sud algérien une plateforme pour développer leurs compétences, s’assurer une formation de qualité et un accompagnement pédagogique », a précisé Sadi dans un communiqué rendu public sur le site de la FAF.

Le Président de la FAF, ajoute le communiqué, remercie le groupe Sonelgaz pour sa contribution au soutien du mouvement sportif national et à l’intérêt qu’il porte au développement du sport roi en Algérie et espère voir ce genre d’initiative se généraliser aux autres entreprises, ce qui profitera assurément au football national.

Le Président a souhaité à cette académie un succès durable et une croissance continue.