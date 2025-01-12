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أخبار الوطن

سفارة الجزائر بأنقرة تفند

13 جانفي 2025 ()

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ردت سفارة الجزائر في أنقرة على إشاعات روجت لها بعض وسائل الإعلام بخصوص "دعوة مزعومة" لوفد كردي إلى الجزائر.

ونشرت السفارة، بيانا، اليوم الإثنين، حمل توقيع سفير الجزائر في تركيا، عمار بلاني، أكد فيه أن هذه المزاعم "خيالية ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف السفير: "أود أن أؤكد مجددا أن العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط بلدي بتركيا لا يمكن أن تخضع لأي خلط أو غموض غير ودي".

وتابع بلاني: "الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا موقف عقائدي لسياستنا الخارجية".

وختم السفير بالقول: "ندين بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأينما كان مصدره، هذا موقف ثابت في سياستنا".

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