خسائر جديدة لقوات الاحتلال في غزة

أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني مقتل ضابط و4 جنود وإصابة 10 آخرين بجروح، 8 منهم حالتهم خطيرة، في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت منصات عبرية، قد أعلنت، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل عدد من جنود الاحتلال وإصابة آخرين في حدث أمني صعب شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، قالت وسائل الإعلام العبري، إن المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصنت به مجموعة من جنود لواء "ناحال" في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذيفة موجهة، وأشارت إلى أن المبنى انهار على الجنود وعلقت جثث جنود قتلى تحت أنقاضه مما اضطر جيش الاحتلال للاستعانة بفريق إنقاذ مدني.

وأوضحت أن عمليات الإنقاذ استمرت لساعات طويلة نتيجة الصعوبة في الوصول إلى الجنود القتلى والجرحى أسفل أنقاض المبنى.