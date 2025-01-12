إنقاذ عالقين في الثلوج بتيزي وزو

تدخل أعوان الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، من أجل إخراج 09 سيارات، على متنها 25 شخصا، عالقوا بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى تالة ڨيلف في بلدية ودائرة بوغني بولاية تيزي وزو.

ودعت الحماية المدنية، في بيان، المواطنين خاصة السائقين إلى الحيطة والحذر وعدم المغادرة بالسير عبر الطرق المقطوعة بسبب كثافة الثلوج.

وأدى التراكم الكثيف للثلوج التي تشهدها العديد من ولايات الوطن، إلى قطع طرق رئيسية وولائية عديدة أمام حركة المرور.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، على صفحتها "طريقي"، فإن الثلوج تسببت في قطع طرقات على مستوى 5 ولايات.