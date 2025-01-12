تمديد عطلة الأمومة

صادق مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة)، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

واعتبر رئيس الجمهورية، وفق ذات البيان، أن "المصادقة على مشروع القانون، يعد تكريسا لحق المرأة في مرتبات وامتيازات بالتساوي مع الرجال".

وثمن الرئيس تبون "المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة"، مشيرا أن هذا المشروع يعد "أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يفرق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير".