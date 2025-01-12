شايب يواصل لقاءاته مع الجالية الجزائرية في تونس

التقى كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، الإثنين بالرعايا الجزائريين المقيمين بالمناطق الإدارية التابعة لقنصلية الجزائر بالكاف. وحسب بيان للوزارة، فقد جاء هذا "في إطار مواصلة الزيارة التي يقوم بها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، حيث مكن هذا اللقاء الذي جرى في جو أخوي وودي بمقر القنصلية الجزائرية بالكاف من الاطلاع على أوضاع جاليتنا والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم". ونقلا عن نفس البيان، فقد "أكد كاتب الدولة في هذا السياق على العناية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد لمواطنيها بالمهجر، في إطار استراتيجية مجددة تضع في قلب منهجيتها التشاركية والإصغاء والاستجابة الفعالة لاحتياجاتها وطموحاتها".