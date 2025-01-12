اتفاق جزائري – كوبي لتعزيز التعاون إعلاميا

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، أمس الإثنين، سفير جمهورية كوبا بالجزائر، هيكتور ايقارثا كابريرا، في إطار زيارة عمل وصداقة.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن ذات الدائرة الوزارية، فقد تمحور اللقاء حول استعراض واقع وآفاق التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، وسبل الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في هذا المجال، أبرزها الاتفاق الذي تم توقيعه بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الكوبية في 2023، والذي ينتظر التفعيل قريبًا لتبادل الأخبار والمواد الإعلامية بين الوكالتين.

وفي نفس السياق، تم مناقشة اتفاق آخر بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ونظيرتها الكوبية في العام ذاته، مع الترتيبات الجارية لتوقيع اتفاق مماثل بين المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية والمؤسسة الإذاعية الكوبية في القريب العاجل.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان عزمهما على العمل المشترك لتعزيز العلاقات الإعلامية بين الجزائر وكوبا، بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي.