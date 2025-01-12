أمطار غزيرة على 21 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على الولايات الغربية C'est moi qui le fais.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، من المستوى الأول باللون الأصفر، حذرت من إستمرار تساقط الأمطار على كل من ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، سكيكدة، عنابة، الطارف، النعامة، البيض، الجزائر العاصمة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

كما حذرت ذات المصالح، من تدني درجات الحرارة وبرودة شديدة يتم تسجيلها بكلمن ولايات الجلفة، تيارت، البيض، والنعامة.