هذه الطرق مقطوعة

أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، بأن عدة طرق مغلقة في ولايات عديدة، بسبب تراكم الثلوج.

وأوضح المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك "طريقي"، أنه تم تسجيل طرق مقطوعة بولاية البويرة ويتعلق الأمر، بكل من الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام واكوكار بلدية بشلول، الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج البويرة وواسيف تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية الصهاريج، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى كول تيروردة بلدية أغبالو.

كما سجلت المصالح ذاتها، غلق عدة طرق بولاية تيزي وزو، بسبب تراكم الثلوج، ويتعلق الأمر بكل من الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية إيبودرارن.

وكذلك بالنسبة لكل من الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن تيزي وزو، والطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى منطقة شلاطة بلدية بني زيكي تيزي وزو، مقطوعة بسبب الثلوج.

وفي ولاية بجاية، أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، على مستوى فج شلاطة بلدية شلاطة، أما باقي الطرقات مفتوحة أمام حركة المرور.