ساعات حاسمة لإعلان وقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر مطلع على المفاوضات إن "جولة أخيرة" من المباحثات الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، على وشك أن تبدأ، اليوم الثلاثاء، في قطر، بغية وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس"، أن اجتماعات الثلاثاء "تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من الصفقة"، بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الصهيونية وموفدي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، ورئيس الوزراء القطري. ويلتقي الوسطاء بشكل منفصل مع مسؤولي حماس، حسب ما أفاد به المصدر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول مطلع على المفاوضات إن الوسطاء سلموا الكيان الصهيوني وحماس مسودة نهائية للاتفاق، أمس الإثنين، بعد "انفراجة" تحققت عند منتصف الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثان للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وإذا نجحت تلك المساعي، سيتوج اتفاق وقف إطلاق النار جهود محادثات متقطعة على مدى أكثر من عام، ويؤدي إلى أكبر عملية لإطلاق سراح الأسرى الصهيونيين منذ الأيام الأولى للصراع، عندما أفرجت حماس عن حوالي نصف المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا، احتجزهم الكيان الصهيوني.

وكان دونالد ترامب قال، أمس، إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع موقع "نيوزماكس": "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة، وهم بصدد إنهاء الاتفاق، ولكن يجب أن يتم ذلك"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.



