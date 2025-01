Pluies et chutes de neige continues dans ces régions

Les services météorologiques ont averti de la persistance des pluies et des chutes de neige, aujourd'hui mardi, sur les régions du nord du pays.

Le bulletin précise que le temps sera nuageux, pluvieux et froid aujourd'hui, en particulier sur les côtes centre et ouest, avec des chutes de neige sur les hauteurs dépassant les 1100 mètres, avant une amélioration des conditions météorologiques pendant la nuit sur les régions de l'ouest intérieur.

Dans les régions de l'est, le temps sera également nuageux et froid, avec des pluies orageuses intenses, notamment sur les côtes est, et des chutes de neige continueront sur les hauteurs au-dessus de 1100 à 1200 mètres.

Dans le sud du pays, le temps restera généralement clair, avec un ciel qui se couvrira progressivement sur le sud extrême vers l'Ahaggar et le Tassili, accompagné de quelques pluies.

Concernant les températures, elles varieront entre 10 et 14 degrés sur les régions côtières, entre 4 et 10 degrés sur les régions intérieures, et entre 11 et 25 degrés dans le sud.