عرض جديد لـ"الجوية" خلال فصل الصيف

أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، اليوم الثلاثاء، عن عرض جديد للشركة خلال موسم الاصطياف للسنة الجارية 2025، موسوم بعرض "عطلة"، يتضمن تخفيضات تصل إلى 60 بالمائة على تذاكر الرحلات الدولية والداخلية.

وقال بن حمودة، خلال ندوة صحفية نشطها حول إنجازات الشركة خلال سنة 2024، وأهدافها للسنة الجارية، إن هذا العرض "يمثل خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لتوفير خيارات سفر ميسرة وملائمة، ما يعكس التزام الشركة بتلبية تطلعات زبائنها وتعزيز تواصلهم مع وطنهم وأحبائهم".

ومن جهة أخرى، كشف الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، أن المؤسسة ستستلم طائرات جديدة لدعم أسطولها الجوي، من أجل مواكبة التحدي، وتلبية الطلب المتزايد وتوسعة الشبكة الداخلية والدولية.

كما نوه بن حمودة بأن المؤسسة سجلت زيادة بنسبة 10 بالمئة في عدد المسافرين عبر خطوطها خلال 2024، مشيرا إلى تعزيز الربط الجوي الداخلي من خلال إضافة 68 رحلة داخلية جديدة، منها 44 رحلة نحو الجنوب و24 رحلة نحو الشمال، لتلبية احتياجات المسافرين.

وأضاف بن حمودة، أن الجوية الجزائرية تحصلت على عديد الجوائز الدولية بفضل التزامها بمعايير السلامة والأمن وتميزها في مجال النقل الجوي، مؤكدا أن الجوائز المتحصل عليها "تعكس بداية تغيير الذهنيات في الشركة، وما كانت لتتحقق لولا جهود الجميع".

كما تحدث بن حمودة عن إطلاق مشروع أكاديمية الجوية الجزائرية التكويني، لتوفير برامج تكوينية حديثة وبناء جيل جديد من الكفاءات المتميزة.