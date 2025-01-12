فتح خطوط جوية جديدة نحو هذه الوجهات

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، اليوم الثلاثاء، عن فتح مرتقب لخطوط جوية نحو وجهات دولية جديدة.

وقال بن حمودة، خلال ندوة صحفية نشطها حول إنجازات الشركة خلال سنة وأهدافها للسنة الجارية، إنه سيتم فتح خطين جويين قريبا نحو كل من أبوجا بنيجيريا، وأمستردام بهولندا. كما سيتم - يضيف المسؤول ذاته - إضافة 35 رحلة أسبوعية داخلية بداية من شهر فيفري المقبل.

ومن جهة أخرى، أكد بن حمودة أن الشركة قامت بتعويض أكثر من 10 آلاف مسافر، على تذاكر فترة تفشي جائحة كورونا بنهاية 2024, مؤكدا أن العملية لا تزال متواصلة، إلى غاية تعويض جميع المسافرين.