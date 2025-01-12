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توضيح بخصوص التخفيضات الخاصة بتسوية سكنات "عدل"

14 جانفي 2025 ()

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أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن تطبيق المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة بتسوية سكنات البيع بالإيجار، سيكون خلال السنة الجارية.

وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، مبروكي محمد الأمين، بخصوص تطبيق المادة 101 والتي تنص على أنه "تمنح الدولة تخفيضا بـ10 بالمائة، لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار، الذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن، ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا، قبل موعد استحقاقها، ويتم احتساب هذا التخفيض على أساس باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة"، إن تطبيق التدبير المذكور في نص المادة 101، يحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.

وأكد فايد أن مشروع هذا القرار صيغ ونوقش على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، وهو حاليا في مراحله الأخيرة للنشر في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيقه خلال سنة 2025.

 

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