تفكيك شبكة لتهريب السجائر بالوادي

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهريب والمتاجرة بالسجائر المتأتية عن طريق التهريب.

وحسب ما أفاد به بيان لشرطة الوادي، اليوم الثلاثاء، فقد تمت "العملية بالتنسيق المحكم مع مختلف الوحدات الأمنية، والتي أسفرت عن توقيف 4 أشخاص، وحجز 150.000 علبة سجائر مهربة كانت معدة للتوزيع في السوق السوداء".

كما مكنت العملية - يضيف البيان - من استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ990 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. كما تم حجز شاحنة جرار طريقي، إضافة إلى مركبتين، إحداهما نفعية والأخرى سياحية، كانتا تستخدمان في عمليات التهريب.