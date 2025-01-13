"الكاف" تؤجل "الشان"؟

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على قرار تأجيل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي كانت مقررة في الفترة ما بين 1 و28 فيفري المقبل، إلى غاية شهر أوت القادم، بحسب ما أشارت إليه مصادر صحفية.

وبحسب ذات المصادر، فإن القرار جاء بناء على تقرير سلبي حملته لجنة المعاينة التابعة لـ"الكاف" التي زارت البلدان الثلاثة المعنية بالتنظيم، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا، والتي أكدت أن شروط التنظيم في هذه الدول غير متوفرة، سواء على مستوى جاهزية الملاعب أو مرافق الاستقبال وهذا في انتظار صدور بيان رسمي من"الكاف" بهذا الخصوص.

وكان مقررا أن تجري عملية سحب القرعة، مساء غد الأربعاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة 19 منتخبا، 17 منتخبا تأهلت بشكل مباشر، ومنتخبان سيتم تحديدهما لاحقا، بعد دورة تصفوية ستشارك فيها الجزائر بمنتخب تحت 20 سنة.