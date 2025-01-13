تنصيب فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني الأحزاب والجمعياتذ

أشرف رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، اليوم الثلاثاء، على تنصيب فوج العمل المكلف بتقديم ملاحظات ومقترحات حول المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وحسب البيان، نوه ڤوجيل بـ"الحرص والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذين المشروعين، بالنظر إلى أهميتهما في المشهد السياسي للبلاد". وأبرز رئيس المجلس دور مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في "تنظيم الحياة السياسية في البلاد وتكريس المفهوم الحقيقي للممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب".

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، شدد ڤوجيل على أهميته في "تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفعاليات تنظيمات المجتمع المدني داخل المجتمع، مع التمييز الدقيق بين المهام الموكلة والصلاحيات المحددة لكل من الأحزاب والجمعيات".