العرباوي يستقبل سفيرتي سلوفينيا وأمريكا

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، كلا من سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر، أورشكا كرامبورغر منداك، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان، أن اللقاء مع سفيرة سلوفينيا شكل فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الجزائرية - السلوفينية، واستعراض مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، لاسيما في القطاعات الاقتصادية، في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها الوزير الأول السلوفيني، روبرت غولوب، إلى الجزائر والمحادثات التي جمعته برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذه المناسبة.

كما استقبل الوزير الأول، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين. وتم خلال اللقاء، بحث مسار "العلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، ومختلف أوجه التعاون الثنائي، مع التنويه بالإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الجزائرية - الأمريكية في شتى المجالات، وتوسيعها وتنويعها بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تكثيف التشاور الثنائي القائم بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، والدفع بأجندة السلم والاستقرار والتنمية، لاسيما في إطار مجلس الأمن الدولي.