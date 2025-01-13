رسميا .. وجهة بوزوق تتحدد

انتهى، اليوم الثلاثاء، رسميا، مسلسل اللاعب الجزائري يسري بوزوق الذي كان محل أطماع عدة أندية في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن نادي الرائد السعودي على صفحته في "الفايسبوك" حسمه صفقة خريج أكاديمية بارادو، حيث نشر صورة اللاعب مرفوقة بعبارة "ندعم صفوفنا بالنجم الجزائري يسري بوزوق، مرحبا يسري".

ثم نشر بعدها صور توقيع صاحب الـ 28 سنة للعقد بحضور رئيس النادي السعودي فهد المطوع وبحضور مدير الفريق وليد الغنيم.

وتألق ابن مدينة قسنطينة بشكل لافت في البطولة المغربية منذ انتقاله إلى نادي الرجاء البيضاوي صيف 2022 وساهم بشكل كبير في تحقيق ثنائية تاريخية الموسم الماضي، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع النادي المغربي مؤخرا.

ويحتل نادي الرائد المركز الثاني عشر في الدوري السعودي برصيد 14 نقطة بعد إجراء 14 جولة.