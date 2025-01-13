اجتماع هام حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا خصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا، بمقر رئاسة الجمهورية، خصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وتطالب الجزائر منذ سنوات طويلة بإحداث مراجعة شاملة على الاتفاق، على أساس أنه جلب المنفعة لدول الاتحاد بعكس الجزائر. كما صرح سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، لـ"الخبر" مؤخرا، أن المفوضية الأوروبية مستعدة لدراسة مطالب الجزائر لكنه استبعد إدخال تحويرات عميقة على الوثيقة.