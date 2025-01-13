فحوى اللقاء بين الرئيس تبون وحساني (فيديو)

أصدرت حركة "حمس"، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا، بخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان الحركة "كان اللقاء فرصة لمناقشة عدد من الملفات الوطنية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية في ضوء المخاطر الكبرى التي يشهدها العالم والاستهدافات المتكررة التي تقوم بها القوى المتكالبة على بلدنا".

كما نقاش الطرفان، خلال ذات اللقاء، المواقف الثابتة للجزائر اتجاه القضية الفلسطينية وسبل دعمها في ظل التطورات الجارية في قطاع غزة، وبحث استمرار الدعم الجزائري.

وعبر رئيس الحركة، وفق البيان، عن مواقف الحركة ورؤيتها للملفات الوطنية والإقليمية والدولية ورؤيتها لحماية الأمن القومي وضرورة توسيع التفاف الجزائريين حول بلدهم والعمل على استقراره وتطويره وتعزيز محوريته في الساحة الإقليمية والدولية.

تصريح حساني بعد اللقاء: