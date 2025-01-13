شباب بلوزداد.. النادي الهاوي يفتح النار على "مدار"

أصدر النادي الهاوي لشباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة بخصوص الأوضاع في فريق كرة القدم الذي يسيره مجمع "مدار" المستحوذ على أغلبية أسهم الشركة الرياضية.

وجاء في البيان، الذي نشر في الصفحة الرسمية للنادي الهاوي على "فايسبوك": "فشل ما بعده فشل، نواصل من دون توضيحات، من يتحكم في الفريق العريق شباب بلوزداد؟ اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة شباب بلوزداد لم ينعقد منذ تأسيسه يوم 30 نوفمبر 2024، لم يتم لقاء رسمي بين رئيس النادي الهاوي ورئيس مجمع مدار رغم إرسال طلب لقاء رسمي".

وتساءل النادي الهاوي في بيانه: "هل وجب علينا الحديث عن فشل في المهام أو سوء التسيير؟ هل تم احتجاز النادي المحترف شباب بلوزداد ؟".

وواصل ذات البيان، الموقع من قبل رئيس النادي الهاوي بوعلام بوكروشة بلغة شديدة: "التغيير على رأس شركة شباب بلوزداد أصبح مفروضا، وعلى مدار تحمل مسؤولياتها ومنحنا أجوبة مقنعة".

وتأتي خرجة النادي الهاوي أياما قليلة على الإقصاء المخيب للنادي من رابطة أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام أورلاندو بيراتس في الجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الثالثة)، كما أكدت مصادر أن الرئيس الجديد بوعلام بوكروشة، سيطالب مجمع "مدار" بتسديد أموال اتفاقية الشراكة مع النادي الهاوي التي لم يدفعها منذ 3 سنوات.