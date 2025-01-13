"فيات الجزائر" توقّع شراكات جديدة مع منتجين محليين

وقّعت شركة "فيات" الجزائر عقدين جديدين مع منتجين محليين في إطار استراتيجيتها لتوطين أجزاء السيارات المنتجة في مصنع منطقة طفراوي في وهران، وهي الخطوة التي تندرج ضمن الالتزام بالبنود الواردة في دفتر الشروط التي تفرض الرفع من نسبة الادماج الوطنية في المشاريع الصناعية المحلية.

وعلى هذا الأساس، كشفت "فيات" الجزائر عن التوقيع، اليوم، على شراكات جديدة مع منتجين جزائريين، الأولى مجمع سعيداني لتوريد وصلات المقطورات، والثانية شركة مغوش للأنظمة لتوفير أنظمة الإنذار للمفاتيح.

وأشارت "فيات الجزائر" في مراسلة تلقت "الخبر" نسخة منها إلى أنّ هذه الشراكات ستساهم في تزويد شبكة ورشات ما بعد البيع التابعة لفيات بملحقات مصنّعة محليًا وفقًا للمعايير الدولية ولأول مرة في الجزائر، سيتم تحقيق ذلك بما يعزز تطوير سلسلة توريد محلية قوية ومستدامة، وأضافت أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن التزام فيات ببناء شبكة تنافسية ومستدامة من المناولين المحليين لقطع ومكونات السيارات في الجزائر.