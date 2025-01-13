ناد جديد من "قسم الأضواء" يغادر كأس الجزائر

أطاح رائد القبة، اليوم الثلاثاء، بضيفه شبيبة الساورة بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب محمد بلحداد في إطار الدور السادس عشر من كأس الجزائر.

وتقدم النادي العاصمي الناشط في الرابطة الثانية بهدفين سجلهما غضبان أمين في الدقيقتين الـ 30 والـ 45، فيما سجل هدف شبيبة الساورة الوحيد المهاجم محمد الأمين سويبع في الدقيقة الـ 72 بمقصية رائعة.

وسيستقل الرائد في ثمن النهائي الفائز من مواجهة اتحاد الجزائر أو أولمبي المقرن – نجم مقرة، فيما يلتحق نسور الجنوب بأندية الرابطة المحترفة الأولى التي غادرت المنافسة حتى الآن وهي شبيبة القبائل، اتحاد خنشلة، نادي بارادو وأولمبي الشلف.