آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

كرة اليد: هزيمة تاريخية لـ "الخضر" في افتتاح كأس العالم

14 جانفي 2025 ()
+ -

مني المنتخب الوطني لكرة اليد، سهرة اليوم، بهزيمة مذلة أمام منتخب الدانمارك في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم التي انطلقت اليوم، وتشترك 3 دول في تنظيمها، وهي النرويج وكرواتيا والدنمارك.

 وخسر أشبال المدرب فاروق دهيلي، المباراة بنتيجة 47 مقابل 22 بعد أن انتهى الشوط الأول 20 مقابل 11، وهي أكبر هزيمة في تاريخ المشاركات الجزائرية في المونديال.

 ورغم أن الخسارة جاءت على يد أحد أقوى المنتخبات العالمية حتى لا نقول الأقوى، غير أن أداء "الخضر" يعكس وضع كرة اليد الجزائرية التي تعيش أزمة تكوين حقيقة منذ عدة سنوات.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    جيرالد دارمانان يبتز الجزائر بالتأشيرات

    5336 قراءة
  • 3

    أمطار وثلوج مستمرة بهذه المناطق

    3766 قراءة
  • 4

    مشروع استراتيجي جديد بتندوف

    3623 قراءة
  • 5

    اجتماع هام حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

    3502 قراءة