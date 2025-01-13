كرة اليد: هزيمة تاريخية لـ "الخضر" في افتتاح كأس العالم

مني المنتخب الوطني لكرة اليد، سهرة اليوم، بهزيمة مذلة أمام منتخب الدانمارك في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم التي انطلقت اليوم، وتشترك 3 دول في تنظيمها، وهي النرويج وكرواتيا والدنمارك.

وخسر أشبال المدرب فاروق دهيلي، المباراة بنتيجة 47 مقابل 22 بعد أن انتهى الشوط الأول 20 مقابل 11، وهي أكبر هزيمة في تاريخ المشاركات الجزائرية في المونديال.

ورغم أن الخسارة جاءت على يد أحد أقوى المنتخبات العالمية حتى لا نقول الأقوى، غير أن أداء "الخضر" يعكس وضع كرة اليد الجزائرية التي تعيش أزمة تكوين حقيقة منذ عدة سنوات.