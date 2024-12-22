الصين تدرس مقترح استحواذ إيلون ماسك على تيك توك

يدرس المسؤولون الصينيون خيارا محتملا يتضمن استحواذ إيلون ماسك على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إذا فشلت الشركة في صد الحظر المثير للجدل على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها.



ووفق المصادر، يفضل مسؤولو بكين بشدة أن تبقى تيك توك تحت ملكية الشركة الأم بايت دانس المحدودة، وتطعن الشركة في الحظر الوشيك باستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية، لكن القضاة أشاروا خلال المرافعات في العاشر من جانفي الثاني الجاري إلى أنهم من المرجح أن يؤيدوا القانون.



خطط الطوارئ



ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف هويتها قولها إن كبار المسؤولين الصينيين بدؤوا في مناقشة خطط الطوارئ لتيك توك ضمن مناقشة موسعة حول كيفية العمل مع إدارة دونالد ترامب المقبلة، والتي تتضمن إحداها إيلون ماسك.



وأضافوا أن الصفقة البارزة المحتملة مع أحد أقرب حلفاء ترامب تحمل بعض الجاذبية للحكومة الصينية، والمتوقع أن يتم البت فيها بشأن إذا ما كان سيتم بيع تيك توك في النهاية.



وقال الأشخاص إنه في ظل أحد السيناريوهات التي ناقشتها الحكومة الصينية، فإن شركة إكس التابعة لماسك (تويتر سابقًا) ستتولى السيطرة على تيك توك أميركا وتدير أعمال التطبيقين معا.



ومع أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، يمكن أن تعزز تيك توك جهود إكس لجذب المعلنين، كما أسس ماسك شركة ذكاء اصطناعي منفصلة، وهي إكس إيه آي، والتي يمكن أن تستفيد من الكميات الهائلة من البيانات من خلال تيك توك.



وقالت المصادر إن المسؤولين الصينيين لم يتوصلوا بعد إلى أي إجماع حول كيفية المضي قدمًا وما زالت نقاشاتهم أولية، وليس من الواضح إلى أي مدى تعرف بايت دانس عن مناقشات الحكومة الصينية أو إذا ما كان تيك توك وإيلون ماسك مشاركين في المناقشات، كما أنه من غير الواضح إذا ما كان ماسك وتيك توك وبايت دانس قد أجروا أي محادثات حول شروط أي صفقة محتملة، وفق بلومبيرغ.



مفاوضات صعبة



ونشر ماسك في أبريل الماضي أنه يعتقد أن تيك توك يجب أن يظل متاحا في الولايات المتحدة، وكتب على حسابه على منصة إكس: "في رأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، على الرغم من أن مثل هذا الحظر قد يفيد منصة إكس. القيام بذلك سيكون مخالفا لحرية الكلام والتعبير. هذا ليس ما تمثله أميركا".



ووفق المصادر، فإن النقاشات في بكين تشير إلى أن مصير تيك توك ربما لم يعد تحت سيطرة بايت دانس وحدها، ويعترف المسؤولون الصينيون بأنهم سيواجهون مفاوضات صعبة مع إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية وضوابط التصدير وغيرها من القضايا، ويرون أن مفاوضات تيك توك مجال محتمل للمصالحة، على حد قولهم.



وتمتلك الحكومة الصينية ما تسمى الحصة الذهبية في شركة تابعة لشركة بايت دانس، ما يمنحها نفوذا على إستراتيجية الشركة وعملياتها، وتؤكد تيك توك أن السيطرة تنطبق فقط على شركة دوين إنفورميشن سيرفيس التي تتخذ من الصين مقرا لها، وليس لها أي تأثير على عمليات بايت دانس خارج الصين، ومع ذلك، تمنع قواعد التصدير في بكين الشركات الصينية من بيع خوارزميات برامجها، مثل تلك الأساسية لتيك توك، ولأن الحكومة الصينية يجب أن توافق على البيع، فإن لها صوتا مهما في أي صفقة محتملة.



وتُقدر قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة ما بين 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، وفق ما قال المحللان في بلومبيرغ للأبحاث، مانديب سينغ وديميان رايمرتز العام الماضي، وهذا مبلغ كبير حتى بالنسبة لإيلون ماسك أغنى شخص في العالم وفق قائمتي فوربس وبلومبيرغ الأميركيتين، وليس من الواضح كيف يمكن أن ينجز مثل هذه الصفقة، وإذا ما كانت ستتطلب بيع ممتلكات أخرى، أو إذا ما كانت الحكومة الأميركية ستوافق.



يشار إلى أن ماسك استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار في 2022، وما زال يسدد قروضا كبيرة.