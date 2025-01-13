نواف سلام يستقيل من "العدل الدولية"

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن القاضي نواف سلام، الذي كلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، قد استقال من المحكمة، حيث كان من المفترض أن تنتهي ولايته رئيسا لها في فيفري 2027.

يأتي ذلك، عقب إعلان الرئاسة اللبنانية الاثنين الماضي، تكليف سلام برئاسة الحكومة الجديدة في لبنان، خلفا لنجيب ميقاتي.

وكان القاضي نواف سلام، انتخب في 7 فيفري الماضي، رئيسا لمحكمة العدل الدولية لمدة 3 أعوام، كثاني قاض عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها في العام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

وشهدت فترة ولاية سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية، جلسات استماع في واحدة من أبرز القضايا في تاريخ المحكمة، وهي القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا والتي انضمت إليها لاحقا العديد من الدول، ضد الاحتلال الصهيوني بشأن "جرائم الإبادة الجماعية" التي يرتكبها في قطاع غزة.

هذا، ويبدأ سلام اليوم الأربعاء، مشاوراته النيابية مع الكتل البرلمانية لتأليف حكومته.

وقال سلام عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الثلاثاء إن الوقت قد حان للبدء في فصل جديد يتسم بالعدالة والتقدم والفرص، وشدد على أهمية تنفيذ القرار 1701، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية.