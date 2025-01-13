24 شهيدا في قصف صهيوني مكثف على غزة

استشهد 24 فلسطينيا في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث تصاعدت وتيرة القصف مع اقتراب التوصل لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية لقناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الاربعاء، إن 63 فلسطينيا استشهدوا جراء الغارات الصهيونية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء.

وأفادت القناة، باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم 3 من عائلة واحدة، وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف صهيوني على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف نازحين بالنادي الأهلي بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفادت "الجزيرة" بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف صهيوني على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ومع تواتر التصريحات عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الصهاينة والمقاومة، تصاعدت وتيرة القصف الصهيوني على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات في الأيام الثلاثة الأخيرة.

ويرتكب الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.