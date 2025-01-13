أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2024..وهذا ترتيب الجزائر

نشرت وحدة أبحاث "الطاقة"، عبرموقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في 2024.

وجاءت وفق وحدة "الطاقة" الولايات المتحدة على رأس قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2024، بحجم صادرات ارتفع إلى 87.22 مليون طن.

أمّا أستراليا، جاءت بالمركز الثاني، مع زيادة صادراتها بمقدار 0.5 مليون طن عن مستوى عام 2023 البالغ 81.38 مليون طن.

بينما ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال بنسبة هامشية لتصل إلى 79.79 مليون طن في 2024.

وبلغت صادرات روسيا من الغاز المسال 33.61 مليون طن في 2024.

بينما حلّت ماليزيا بالترتيب الخامس ، مع ارتفاع صادراتها إلى 27.97 مليون طن.

وسادسًا، جاءت نيجيريا مع ارتفاع صادراتها من الغاز المسال إلى 14.63 مليون طن العام الماضي.

وارتفعت صادرات إندونيسيا إلى 12.80 مليون طن، لتحتل المركز السابع عالميًا.

وثامنًا، حلّت سلطنة عمان مع ارتفاع صادراتها من الغاز المسال لمستوى قياسي عند 12.06 مليون طن في 2024.

وانخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 11.62 مليون طن في 2024، مقابل 13.4 مليونًا عام 2023، ليتراجع ترتيبها إلى المركز التاسع عالميًا.

وأخيرًا، جاءت دولة بابوا غينيا الجديدة في المركز العاشر بقائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2024، مع انخفاض صادراتها إلى 8.10 مليون طن.