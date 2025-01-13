الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى نظيره الكونغولي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة خطية، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، وفق ما أورده بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

فقد حل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة كنشاسا، حيث حظي، رفقة الوفد المرافق له، باستقبال من قبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في "خطوة تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعميق أواصر التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الإستراتيجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية"، يضيف البيان.

وكان اللقاء، الذي حضره سعادة سفير الجزائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية - حسب البيان - فرصة نقل فيها المبعوث الخاص التحيات الأخوية الخالصة لرئيس الجمهورية لنظيره الكونغولي، الذي أشاد في كلمته بالدور الريادي الذي تضطلع به بلادنا على الساحة الإفريقية، التزاما منها بتعزيز التضامن بين دول القارة، ودعم مسارات التنمية والسلام واستقلالية الشعوب.