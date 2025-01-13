منصوري تجري محادثات في جنوب السودان

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في إطار زيارتها إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، محادثات ثنائية مع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمضان محمد عبد الله، ووزيرة الداخلية لجنوب السودان، أنجلينا جاتي تيني، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وأوضح البيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الاجتماعات تناولت "العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب السودان وسبل تطويرها، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية بالنسبة لجنوب السودان، لاسيما في مجالات الأمن والتنمية".

وحسب البيان ذاته، عقدت منصوري جلسة عمل على مستوى وزارة الزراعة والأمن الغذائي، ناقشت خلالها مع الجانب الجنوب سوداني "سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في جنوب السودان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بشأن أجندة ما بعد مالابو للبرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية، التي انعقدت في كمبالا خلال شهر جانفي الجاري".