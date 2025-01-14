استيراد كميات ضخمة من اللحوم تحسبا لشهر رمضان

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، محمد مزغاش، اليوم الأربعاء، عن استيراد كميات ضخمة من اللحوم الحمراء والبيضاء، استعدادا لتلبية الطلب المتزايد على المادة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مزغاش، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الجزائرية: "قمنا باستيراد 13 ألف طن من اللحوم الحمراء و15 ألف طن من اللحوم البيضاء تحسبا لشهر رمضان".

وأوضح المسؤول ذاته، أن "هذه الكميات المستوردة ارتأت الوزارة أن تكون كافية لتلبية طلب المواطنين على هاتين المادتين، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء التي جاءت الكمية المستوردة لتضاف إلى المنتوج المحلي الذي يقدر حاليا بـ35 ألف طن شهريا".

وأكد مزغاش أن الوزارة انطلقت في التحضير للشهر الفضيل منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، وكل المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية في مختلف الشعب، لتحديد مستويات الإنتاج وتدعيمها، وبالتالي وضع كل الترتيبات المتعلقة بتموين السوق وضمان الوفرة، لاسيما فيما تعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.