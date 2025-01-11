تتويج فيلم "فرانز فانون" بجائزة مهرجان الأقصر السينمائي

توّج الفيلم الجزائري "فرانز فانون"، بجائزة لجنة التحكيم خلال الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ونقل بيان لوزارة الثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، تهاني الوزير، زهير بللو، للمخرج الجزائري عبد النور زحزاح، وكل فريق العمل، بمناسبة تتويج العمل الذي يدخل ضمن سلسلة الأفلام المدعمة من طرف وزارة الثقافة والفنون، وهو عبارة عن إنتاج مشترك مدعم بين المركز الجزائري لتطوير السينما ومؤسسة الإنتاج السينمائي "أطلس فيلم للإعلام".

وأشار البيان إلى أنه "سبق للفيلم المشاركة في مهرجان "برلين الدولي" كعرض شرفي أول الطبعة السابقة، كما تم عرض الفيلم كعرض شرفي أول في الجزائر بقاعة "ابن زيدون"، من تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما في 29 أكتوبر 2024".

وتجدر الإشارة إلى أن "فيلم "فرانز فانون" للمخرج الجزائري عبد النور زحزاح، يُعرض ويوزع حاليا عبر قاعات السينما بالجزائر بمعدل ثلاثة عروض في الأسبوع"، يختم البيان.

ويستعرض العمل الفني، في 75 دقيقة، الفترة التي عمل فيها فانون بمستشفى "جوانفيل" بين عامي 1953 و1956، حيث يعيش الطبيب الثائر ضد الاستعمار، بجوارحه، معاناة المرضى الجزائريين المسلمين من المعايير المزدوجة في العلاج، قياسا إلى المرضى الأوروبيين.