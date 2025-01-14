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رياضة

صادي يعزي بن زية

15 جانفي 2025 ()

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قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تعازيه إلى لاعب المنتخب الوطني، ياسين بن زية، بعد وفاة والدته، حسب ما جاء في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للاتحادية، اليوم الأربعاء.

وجاء في تعزية الفاف: "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نبأ وفاة والدة اللاعب الدولي ياسين بن زية".

كما تقدم صادي باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي، إلى ياسين بن زية وكل عائلة الفقيدة، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدتهم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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