ميلة: توقيف شقيقين مطلوبين لدى العدالة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، نهاية الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بمجرمين خطيرين يبلغان من العمر 32 و47 سنة.

الموقوفان، حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية ميلة، صادر اليوم، مسبوقان قضائيا ومطلوبان لدى الجهات القضائية، لتورطهما في عدة قضايا إجرامية، مع حجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين وإكستازي)، مؤثرات عقلية مختلفة الأنواع، أسلحة بيضاء محظورة، قارورة غاز مسيل للدموع، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، وهذا على مستوى بلدية وادي العثمانية.

وحسب البيان دائما "القضية تعود تفاصيلها إلى تلقي عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، لمعلومات مفادها قيام شخصين من المسبوقين قضائيا ببث الرعب والخوف في الأوساط السكنية والمساس بالسكينة العامة، خصوصا خلال الفترة المسائية إلى أوقات متأخرة من الليل، من خلال محاولة فرض سيطرتهما على الحي الذي يقيمان فيه، على مستوى بلدية وادي العثمانية، بحيازة وحمل أسلحة بيضاء محظورة مع بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية".

العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 47 سنة، رفقة شقيقه البالغ من العمر 32 سنة، إذ تبين أنهما مطلوبان لدى الجهات القضائية، بموجب أوامر بالقبض وصدور أحكام بالحبس.

وبعد تفتيش مسكنيهما، يضيف البيان، تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) في أكياس بلاستيكية صغيرة الحجم، 14 قرصا من مخدر إكستازي، 43 وحدة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع، منها ذات صنع أجنبي، 16 سلاحا أبيض محظورا من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، قدر بحوالي 216 مليون سنتيم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.



