مقرمان يستقبل رئيس جمعية الشعب الصيني للصداقة

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد لوناس مقرمان، بمقر الوزارة، رئيس جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية، يانع وانمينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 جانفي 2025، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، "تم استعراض علاقات الشراكة والصداقة والتضامن المتميزة التي تجمع بين البلدين والسبل الكفيلة للارتقاء بها، لاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، وذلك في إطار تجسيد المخرجات المهمة لزيارة الدولة، التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية شهر جويلية 2023 "، يوضح ذات البيان.