رسالة من الرئيس تبون لنظيره الجنوب سوداني

حظيت كاتبة الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، باستقبال من قبل رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كيير.

وتزور سلمة بختة منصوري جوبا، عاصمة جنوب السودان، بصفتها مبعوثة خاصة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب بيان وزارة الخارجية.

وخلال هذا اللقاء، سلمت كاتبة الدولة رسالة خطية من رئيس الجمهورية، إلى نظيره الجنوب سوداني، "نقلت من خلالها تحياته الأخوية وتأكيده على إرادته الراسخة لتعزيز التعاون الثنائي والمساهمة في تحقيق الأمن والتنمية في جنوب السودان".

من جانبه، عبر الرئيس سلفا كيير عن "امتنانه الكبير لهذه الزيارة المهمة التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين، وأشاد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجزائر على الصعيد الإفريقي، وخاصة الدعم المتواصل الذي تقدمه لشعب جنوب السودان".

وختم بيان وزارة الخارجية: "شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب السودان وسبل تعزيزها لدفع التعاون المشترك في شتى المجالات".