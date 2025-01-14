المدير العام لمسجد باريس الكبير في الجزائر

استقبل وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، المدير العام لمسجد باريس الكبير، محمد الوانوغي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتأتي هذه الزيارة -حسب ذات البيان- في إطار "التحضيرات الجارية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلق باستقبال أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من أجل ربط جسور التواصل بينهم وبلدهم الجزائر، وذلك ضمن حملة مراكز العطل والترفيه لعام 2025".

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى مختلف النقاط المتعلقة بظروف استقبال أطفال الجالية، خاصة فيما يتعلق بمراكز الإيواء والخدمات المقدمة إضافة إلى سبل إثراء البرامج الموجهة إليهم مع العمل على توسيع العملية لتشمل أبناء الجالية المقيمة في بلدان أخرى.

كما كانت المناسبة--يضيف البيان- فرصة للحديث عن "أهمية تمتين جسور التواصل مع شبابنا بالخارج في إطار الديمقراطية التشاورية لتعزيز روح الانتماء وقيم المواطنة لديهم وترقية إشراكهم في الشؤون الوطنية والديناميكية التي تشهدها البلاد اليوم".

ويتعرض مسجد باريس الكبير وعميده لحملة تشهير من قبل شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية في إطار الحملة المسعورة ضد الجزائر في الفترة الأخيرة، متهمة إياه بـ"زعزعة استقرار فرنسا والعمل لمصالح الحكومة الجزائرية".

واستنكر مسجد باريس الكبير، في بيان، الأسبوع الماضي، بأشد العبارات الممكنة "حملة الافتراء غير المقبولة التي تشن ضده وضد عميده شمس الدين حفيظ من قبل قنوات تلفزيونية فرنسية التلفزيونية وعدد من الشخصيات ذات المستوى المتدني".