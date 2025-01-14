رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، التوصل رسميا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال الوزير القطري، في ندوة صحفية بالدوحة: "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة يبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل الموافق الـ 19 من جانفي الجاري".

وأضاف ذات المتحدث: "مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية، أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

وتابع: "الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق، فرق من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط". وأضاف: "سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرًا لكم!".

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية إنه تم التأكيد رسميا على صفقة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والكيان الصهيوني، وهو ما يفتح الباب أمام وقف العدوان المستمر منذ 15 شهرا، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى في القطاع.

وكانت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد سلمت، مساء اليوم الأربعاء، ردها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار للوسطاء.

وحسب بيان الحركة فإن مكتبها السياسي "عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء".

وأضافت الحركة أنها "تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين فلسطينيين قريبين من المفاوضات التي تجري بالدوحة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى والرهائن.

وأكدت الوكالة أن "حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف إإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى"، بينما قال مصدر آخر إن "حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي.. بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل".