الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية يؤدون اليمين

أدى، اليوم الأربعاء، الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، ماموني الطاهر، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وجاء في البيان :"بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-01 مؤرخ في 05 رجب عام 1446 الموافق 05 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 05 رجب عام 1446 الموافق 05 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، أدى اليوم 15 جانفي 2025 أعضاء المحكمة الدستورية الجدد، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، في جلسة احتفائية حضرها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، وأعضاء المحكمة الدستورية وعدد من القضاة والمسؤولين".