كوكايين: إيداع 12 متهما الحبس المؤقت

تم وضع 12 متهما رهن الحبس المؤقت، وإخضاع شخص آخر لالتزامات الرقابة القضائية، لتورطهم في قضية تتعلق بحجز أزيد من 20 كلغ من الكوكايين بوهران، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، أنه بتاريخ 06 يناير 2025 حجزت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) وزنها 20 كلغ و608 غرام ومبلغ مالي قدره مليار و685 مليون سنتيم بسيارة أحد المشتبه بهم وبمسكنه الكائن بوهران".

وأفضى التحقيق الابتدائي ـ حسب ذات البيان- إلى "توقيف ثلاثة عشر شخصا، تم تقديمهم بتاريخ 14 يناير 2025 ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق, من أجل تهم الاستيراد والحيازة والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال".

وبعد "سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق أمر بوضع اثني عشر متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع شخص واحد لالتزامات الرقابة القضائية"، وفقا لذات البيان.