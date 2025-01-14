الرئيس تبون يستمع لانشغالات مسؤولي المؤسسات الإعلامية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مدراء ومسؤولين في عديد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية "استمع الرئيس تبون خلال اللقاء لانشغالات مسؤولي المؤسسات الإعلامية واقتراحاتهم القطاعية للمساهمة في مزيد من تطوير وتحسين الظروف المهنية".

ووفق ذات البيان "تمنى الرئيس للحاضرين ومن خلالهم لكل الإعلاميين الجزائريين داخل وخارج الوطن، عاما سعيدا".

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الاتصال، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية.