قرعة "الشان": مجموعة "الخضر" في حال التأهل

سحبت مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الكينية نيروبي قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان) التي ستقام في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن أمس تأجيل البطولة إلى أوت المقبل بدلا من فيفري 2025.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب الوطني رفقة ستة منتخبات أخرى في دورة مصغرة من أجل حجز مقعدين آخرين في نهائيات "الشان".

وتضم الدورة المصغرة، التي لم يعلن عن تاريخ إجرائها، منتخبات الجزائر، مصر، جزر القمر، جنوب إفريقيا، الغابون، غامبيا ومالاوي.

وحسب نتائج القرعة فإن المنتخب الوطني سيكون في المجموعة الثالثة في حالة التأهل رفقة منتخبات أوغندا، النيجر، غينيا، بالإضافة إلى منتخب متأهل عن الدورة المصغرة.

وأعلنت "الكاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية للبطولة 2024، بنسبة 75% حيث سيحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

وجاءت مجموعات بطولة إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كينيا – المغرب – أنغولا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا.

المجموعة الثانية: تنزانيا – مدغشقر – موريتانيا – بوركينا فاسو – إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا – النيجر – غينيا – المتأهل من التصفيات (2) – المتأهل من التصفيات(1)

المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو – السودان – نيجيريا.